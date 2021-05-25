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بعد تعليق لأكثر من 15 شهرا.. الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها إلى 4 بلدان

25
MAY
2021
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تستأنف شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الأول من يونيو رحلاتها إلى 4 دول تدريجيا، بعد تعليق استمر أكثر من 15 شهرا بسبب جائحة كورونا.
 
وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنه سيتم اعتبارا من الأول من يونيو ضمان "ثلاث رحلات أسبوعية من فرنسا وإليها (رحلتان من باريس وإليها، وأخرى من مرسيليا وإليها) من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية".
 
وأضاف "كما ستضمن شركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلة أسبوعية من وإلى كل بلد من البلدان الآتية: تركيا (اسطنبول)، إسبانيا (برشلونة)، تونس (تونس العاصمة)".
 
واضطر ملايين الجزائريين في الخارج إلى التأقلم مع قرار اتخذ في 17 مارس 2020 يقضي بإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية التجارية والرحلات البحرية.
 
ونظمت السلطات منذ ذلك الوقت رحلات لإعادة مواطنيها، جعلتها مقترنة بشروط، غير إنه جرى تعليقها في الأول من مارس بسبب ظهور المتحور البريطاني من فيروس كورونا نهاية فبراير في الجزائر.
 
وكانت السلطات أشارت في 18 مايو إلى أن الحدود البرية ستظل مغلقة، في حين أن حركة الطيران ستستأنف اعتبارا من الأول من يونيو.
روسيا اليوم
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