living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الشواشي: المطلوب للخروج من الازمة الاقتصادية والصحية هو الوحدة الوطنية

24
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد غازي الشواشي، امين عام التيار الديمقراطي ان الضغوطات السعودية الاماراتية لفرض لتطبيع على تونس قد تم صدها، وان عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر تتبنى خطابا فاشيا واقصائيا تخريبيا يحن للنظام السابق.
وقال الشواشي في حوار خاص، ان الطبيع اصبح ظاهرة عربية، واشار الى تقديم نواب الكتلة الديمقراطية قانون لتجريم التطبيع املا بان تصبح تونس "الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك نص قانوني يجرم الطبيع"
واردف امين عام التيار الديقراطي ان المحاولات السعودية والاماراتية للتدخل في الشان التونسي استغلالا للوضع الاقتصادي الصعب بغرض "الدخول في التحالف السعودي الاماراتي لشن الحرب على دولة شقيقة"، ولفرض اجندات سياسية واقليمية خاصة بهم قد تراجع.
واكمل ان الرئيس التونسي قيس السعيد يتصدى بنجاح لكل الضغوطات والمحاولات لفرض التطبيع، وان تونس في عهده تحافظ على الحياد الايجابي.
وحذر من ان الحزب الدستوري الحر هو سليل "التجمع المنحل للحزب المنحل الحاكم"، وان رئيسته الحزب عبير موسي " لا تعترف بالثورة التونسية، ولا بشهدء الثورة التونسية، ولا حتى بالدستور الذي جاءت به الثورة"، وانها تتبني "خطاب فاشي واقصائي ولديه حنين للنظام السابق والاستبداد"، وانها لا تتبنى "خطابا بناءا قادر على اصلاح الاوضاع الاقصادية والاجتماعية"، ومنبها من الاثار التخريبية لخطابها.
وختم بان المطلوب للخروج من الازمة الاقتصادية والصحية هو الوحدة الوطنية ومنسوب من الوعي العالي لدى المواطنين والنخب وضبط اولويات مسار الانتقال السياسي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout