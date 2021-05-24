الشواشي: المطلوب للخروج من الازمة الاقتصادية والصحية هو الوحدة الوطنية

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اكد غازي الشواشي، امين عام التيار الديمقراطي ان الضغوطات السعودية الاماراتية لفرض لتطبيع على تونس قد تم صدها، وان عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر تتبنى خطابا فاشيا واقصائيا تخريبيا يحن للنظام السابق.

وقال الشواشي في حوار خاص، ان الطبيع اصبح ظاهرة عربية، واشار الى تقديم نواب الكتلة الديمقراطية قانون لتجريم التطبيع املا بان تصبح تونس "الدولة العربية الوحيدة التي تمتلك نص قانوني يجرم الطبيع"

واردف امين عام التيار الديقراطي ان المحاولات السعودية والاماراتية للتدخل في الشان التونسي استغلالا للوضع الاقتصادي الصعب بغرض "الدخول في التحالف السعودي الاماراتي لشن الحرب على دولة شقيقة"، ولفرض اجندات سياسية واقليمية خاصة بهم قد تراجع.

واكمل ان الرئيس التونسي قيس السعيد يتصدى بنجاح لكل الضغوطات والمحاولات لفرض التطبيع، وان تونس في عهده تحافظ على الحياد الايجابي.

وحذر من ان الحزب الدستوري الحر هو سليل "التجمع المنحل للحزب المنحل الحاكم"، وان رئيسته الحزب عبير موسي " لا تعترف بالثورة التونسية، ولا بشهدء الثورة التونسية، ولا حتى بالدستور الذي جاءت به الثورة"، وانها تتبني "خطاب فاشي واقصائي ولديه حنين للنظام السابق والاستبداد"، وانها لا تتبنى "خطابا بناءا قادر على اصلاح الاوضاع الاقصادية والاجتماعية"، ومنبها من الاثار التخريبية لخطابها.

وختم بان المطلوب للخروج من الازمة الاقتصادية والصحية هو الوحدة الوطنية ومنسوب من الوعي العالي لدى المواطنين والنخب وضبط اولويات مسار الانتقال السياسي.