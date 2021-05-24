إسرائيل تلغي جميع القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19"

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قررت إسرائيل، اليوم الأحد، إلغاء جميع القيود التي فُرضت بسبب "كوفيد-19" ابتداءً من بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد تطعيم غالبية سكانها ضد فيروس كورونا.

وقال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، عبر حسابه على "تويتر": "أخبار سارة! ننتصر الآن على جائحة كورونا بشكل نهائي فابتداء من يوم الثلاثاء القادم ستلغى كليا جميع التقييدات التي فرضت من أجل منع تفشي الوباء"، مضيفا: "إسرائيل تعود إلى الحياة الطبيعية".

وجرى تطعيم نحو 81% من الإسرائيليين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، وهم المؤهلون للحصول على لقاح فايزر/بيونتيك في إسرائيل، بجرعتي اللقاح في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

ومنتصف الشهر الماضي، ألغت إسرائيل اشتراط وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من كوفيد-19.

وسجلت إسرائيل انخفاضا كبيرا في حالات العدوى والإصابة مع تلقيح غالبية سكانها، البالغ تعدادهم 9.3 مليون نسمة.

وحتى اليوم، بلغ إجمالي الحالات المصابة بكوفيد-19 في إسرائيل 839 ألفا و319 حالة، توفي من بينهم 6404 حالات، حسب الإحصاءات الرسمية.