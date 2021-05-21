أردنيون يتوجهون للحدود مع فلسطين

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يتوجه أردنيون الجمعة، إلى الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني ضد "الاحتلال وعدوانه"، بحسب وكالة "عمون".

وقالت الوكالة الأردنية إن "فعاليات شعبية وحزبية دعت للخروج بمسيرة حاشدة إلى الحدود الأردنية الفلسطينية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين وللتعبير عن رفضهم لممارسات الاحتلال".

ويطالب الأردنيون بطرد سفير السفير الإسرائيلي من المملكة، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإلغاء اتفاقية الغاز ووادي عربة، مشددين على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.