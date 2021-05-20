الجزائر.. انطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا لانتخابات 12 يونيو

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بدأ ممثلو الأحزاب السياسية في الجزائر والقوائم الحرة المترشحة لتشريعيات 12 يونيو، اليوم الخميس وعلى مدار ثلاثة أسابيع في خوض غمار الحملة الانتخابية.

ويدخل منافسات هذه التشريعيات 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار على أن تنتهي مجريات هذه الحملة الانتخابية ثلاثة أيام قبل موعد العملية الانتخابية، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

وبحسب القرار 21-01 الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 بالجريدة الرسمية، فإن الحملة الانتخابية تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.

وستنظم حركة الإصلاح الوطني تجمعا شعبيا بولايتي عين الدفلى والشلف، كما ينظم التحالف الوطني الجمهوري تجمعا شعبيا بقصر الشلالة لولاية تيارتو بمدينة سعيدة.

أما حركة النهضة فتنظم لقاء ببلدية باش جراح وحزب الحرية والعدالة ينظم ندوة صحفية بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، على أن تطلق جبهة العدالة والتنمية حملتها الانتخابية من ساحة حرية الصحافة بالعاصمة.