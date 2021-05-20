living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد قرار السيسي.. تحرك مصري فوري لإعمار غزة

20
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تلقت الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركات المقاولات بترحيب كبير، المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال.
 
وبحثت الحكومة المصرية والقطاع الخاص في اجتماعات منفصلة سبل المشاركة في مشروعات البنية التحتية والمقاولات ضمن المبادرة المصرية في غزة، وذلك فور التوصل إلى اتفاق إطلاق النار في القطاع.
 
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في اجتماع للحكومة الأربعاء إنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي.
 
وعلق رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" قائلا إن المبادرة المصرية ستعطي دفعة للقطاع الخاص المصري، وتحديدا في قطاع المقاولات.
 
وأضاف السيد أنه بخلاف العائد السياسي من إعمار غزة، فإن هناك عائدا اقتصاديا يتمثل في مزيد من النشاط لقطاع المقاولات المصرية، وبالتبعية كافة صناعات مواد البناء، والصناعات القائمة عليه، التي تمتد إلي قطاعات أخرى، مثل الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية.
 
 
4 وزارات تتولى المهمة
 
وقالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن وزارت الاسكان وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والمالية ستكون في مقدمة الجهات المعنية بإعادة إعمار غزة بما تمتلكه هي وشركات المقاولات الحكومية من إمكانيات، وسيعقد ممثلون عنها اجتماعات مكثفة خلال أيام لبحث خطوات بدء التنفيذ على الأرض.
 
وأوضحت المصادر أن تلك الاجتماعات الحكومية سيحضرها ممثلون عن القطاع الخاص، وفي مقدمته اتحاد مقاولي البناء والتشييد، الذي يضم أكثر من 30 ألف شركة مقاولات، بجانب اتحاد الصناعات المصرية، لبحث إمكانات الشركات المصرية المناسبة لعملية إعادة الإعمار.
 
وأضافت المصادر الحكومية أن نسبة كبيرة من عملية الإعمار ستقع على عاتق قطاع المقاولات المصري، وشركات مواد البناء، وشركات حكومية كبرى تمتلك خبرات كبيرة خارج القطر المصري.
 
 
مشاركة اتحاد الصناعات
 
ورحب اتحاد الصناعات المصري بمبادرة إعمار غزة، وقال إنه مستعد للمشاركة فيها، وأن القطاع الصناعي جاهز لتسخير إمكاناته لتنفيذها.
 
وقال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات في بيان إنه سيتم دعوة الشركات المصرية للانضمام للمبادرة وتوفير احتياجات مشروعات الإعمار من صناعات مواد البناء.
 
وأوضح عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن قطاع مواد البناء مستعد لعمليات الإعمار سواء في غزة، أو ليبيا، أو العراق، ويمتلك طاقات إنتاجية كافية وبأسعار تنافسية لتغطية متطلبات التنمية داخل وخارج مصر.
 
 وأضاف أن الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية والكبرى للدولة في السنوات الأخيرة أكسب الشركات الخبرة، والمقومات البشرية والمادية والصناعية الكافية للتوجه خارج مصر مع التوسع في المشروعات الوطنية.
 
حاويات رخام.. وفوائض أسمنت وحديد
 
وأعلنت شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية للقاهرة، تخصيصها حاويتين من الرخام كمساهمة في إعادة الإعمار.
 
وتمتلك مصر فوائض إنتاجية في السلع الأساسية من مواد البناء، حيث يوجد نحو مليون طن حديد تسليح فائض عن الإنتاج، بينما يوجد نحو 33 مليون طن فائض في صناعة الأسمنت.
 
وقال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ"سكاى نيوز عربية" إن القطاع الخاص المصري حريص على دعم جهود القيادة السياسية وإنجاح مبادرة إعمار غزة.
 
ودعا الشناوي جميع الشركات المصرية لدعم مبادرة الرئيس وإثبات قدرة الشركات الوطنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية والكبرى داخل وخارج مصر.
 
دور رجال الأعمال
 
وعن دور رجال الأعمال المصريين قال المهندس عمر صبور عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إنه سيتم التنسيق بين منظمات الاعمال والجهات المعنية لسرعة تجهيز متطلبات المبادرة الرئاسية.
 
وأكد في تصريحات لـ"سكاى نيوز عربية" أن القطاع الخاص المصري قادر علي توفير كافة احتياجات الإعمار ليس في غزة فقط بل في مختلف البلدان التي شهدت توترات خلال السنوات الماضية، وبالأخص في ليبيا والعراق وسوريا.
 
وتابع صبور أن المكاتب والشركات الاستشارية المصرية وشركات المقاولات لديها كفاءات وخبرات قادرة علي المساهمة بقوة في إعادة الإعمار بجودة وسرعة كبيرة.
 
وأضاف: "نتابع اشتراطات المبادرة وآلية الاشتراك بها، خاصة مع توفر فرص تحقيق قيمة مضافة لقطاع التشييد والبناء والقطاع الهندسي باعتباره الاساس في عمليات الإعمار".
 
وأكد صبور أن القطاع اكتسب خبرات كبيرة ومتطورة بعد الطفرة الهائلة والنهضة الإنشائية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية عبر المدن الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين والمدن الجديدة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية.
 
الخبرة المصرية في المقاولات
 
وقال المهندس محمد محلب رئيس شركة "رواد الهندسة الحديثة" إن شركات المقاولات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات إعمار غزة، وشدد على أن القطاع الخاص المصري راكم خبرات كبيرة على مدار السنوات الست الماضية نتيجة الطفرة العمرانية ومشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها داخل مصر.
 
وأضاف محلب لـ"سكاى نيوز عربية" أن خبرة قطاع التشييد المصري جعلته رائدا في تصدير خدمة المقاولات المصرية إلى الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط، وتحديدا في عمليات إعادة الإعمار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout