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إسرائيل اعتقلت 37 فلسطينيا من الضفة الغربية الليلة الماضية

19
MAY
2021
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية، وحتى فجر اليوم الأربعاء، 37 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم 7 فتيان.
 
وأشار نادي الأسير إلى أن هذه الاعتقالات تركزت في بلدة بني نعيم في الخليل، وبلدات القدس.
 
وكشف نادي الأسير الفلسطيني عن "معطيات حول الاعتقالات التي نفذها الاحتلال مع تصاعد المواجهة منذ شهر أبريل الماضي"، مشيرا إلى أن عدد حالات الاعتقال وصل في أنحاء فلسطين كافة إلى أكثر من 1800 معتقل، بينهم نساء وأطفال وجرحى.
 
وأوضح أنه "منذ بداية المواجهة في باب العامود، تصاعدت الاعتقالات بعد 13 أبريل الماضي، ووصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من 450 معتقل ومعتقلة"، لافتا إلى أنه "في بقية مناطق الضفة، وصل عدد حالات الاعتقال من أبريل الماضي لأكثر من 450".
 
وقال نادي الأسير: "في الأراضي المحتلة عام 1948، وصل عدد حالات الاعتقال لأكثر من 900 حالة، وذلك منذ 9 مايو الجاري".
 
وتصاعدت حدة التوترات في رام الله بالضفة الغربية أمس الثلاثاء، بعد خروج مظاهرات شعبية تخللتها مناوشات مع القوات الإسرائيلية وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.
 
وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، في وقت لاحق بأن 11 فلسطينيا، أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم إصابتان خطيرتان في الرقبة والبطن، بالإضافة إلى تسجيل نحو 20 حالة اختناق بالغاز، وسط احتدام المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في عدد من المناطق.
روسيا اليوم
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