living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلال ساعات.. مئات القذائف الصاروخية بين إسرائيل والفلسطينيين

19
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 218 قتيلا، بينهم 70 طفلا ونحو 1500 جريح، فيما وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على خان يونس ورفح وحي الشجاعية ومواقع عدة في قطاع غزة، مستهدفا مواقع ومنازل لقيادات حماس.   
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، استهداف أنفاق ومواقع لإطلاق الصواريخ فيما طالت أحد الضربات مجمعا حكوميا وسط مدينة غزة.
 
كما شهدت الأطراف الشمالية والشرقية من قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا.
 
وأكد الجيش الإسرائيلي إطلاق أكثر من 270 صاروخا من قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن سقوط قتيلين وعشرات الإصابات، بعضها خطيرة .
 
وأفاد، في بيان له، أن الصواريخ التي استهدفت إسرائيل في هذه الحرب هي الأكثر عددا في تاريخها.
 
وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بمقتل مستوطنين اثنين وجرح آخرين، من جراء قصف صاروخي استهدف مبنى في أشكول بمحيط قطاع غزة .
 
كما استهدفت الفصائل الفلسطينية أسدود وعسقلان ومستوطنات في محيط غزة بدفعات جديدة من الصواريخ، تصدت القبة الحديدية لبعضها.
 
وأطلقت دفعة جديدة من الصواريخ من داخل قطاع غزة مستهدفة 6 قواعد جوية في إسرائيل، ليل الثلاثاء، وفقا لما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
 
وأوضحت مصادرنا أن قواعد "حتسور"، و"حتسريم"، و"نيفاتيم"، و"تل نوف"، و"بلماخيم"، و"رامون" الجوية الإسرائيلية، استهدفتها حركة حماس بالصواريخ.
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان ومستوطنات قرب غزة، بعد إطلاق "رشقات مكثفة" من الصواريخ من داخل القطاع.
 
وكانت حماس نفت ما تناقلته تقارير صحفية عن اتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل بدءا من الخميس.
 
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق: "ليس صحيحا ما تتناقله بعض وسائل إعلام إسرائيل من أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار".
 
وأضاف: "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار"، لكنه أكد أن "الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة".
 
وحتى صباح الأربعاء، لم تظهر أي إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار، رغم دعوات دولية إلى وقف القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع.
 
وقال قادة إسرائيل إنهم ماضون قدما في هجوم على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي أقر بأنه في ظل احتواء ترسانة الجماعتين في غزة على ما يقدر بـ12 ألف صاروخ وقذيفة مورتر، "فلا يزال لديهما ما يكفي من الصواريخ لإطلاقها"، بحسب ما نقلت "رويترز".
 
وقالت إسرائيل إن طائراتها هاجمت منازل تخص العديد من أعضاء "حماس"، كانت تستخدم كمراكز للقيادة أو لتخزين الأسلحة. وقال شهود إن المدفعية الإسرائيلية قصفت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أهدافا في جنوب القطاع.
 
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها 6 مستشفيات و9 مراكز للرعاية الصحية الأولية، دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع. ولجأ نحو 48 ألفا من بين 52 ألفا من النازحين، إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة.     
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout