living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأول مرة.. ليل غزة بلا قتلى

18
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤولو صحة في غزة، الثلاثاء، إنهم لم يتلقوا تقارير عن سقوط قتلى فلسطينيين خلال الليل في الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في أول تراجع على ما يبدو في عدد القتلى  منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو.
 
وفي المقابل طلبت إسرائيل من سكان مستوطنات غلاف غزة البقاء بالقرب من الملاجئ، وتوخي الحذر بعد تحذيرات من إطلاق قذائف وصواريخ، كما مددت السلطات الإسرائيلية حالة الطوارئ في مدينة اللد.
 
وقال شاهد من "رويترز" إن كثافة الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل تراجعت أيضا بين منتصف الليل والساعة العاشرة صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش).
 
وأشارت التحذيرات الإسرائيلية من الصواريخ إلى أن أحدث عمليات إطلاق للصواريخ ركزت على البلدات الحدودية وليس على أهداف أعمق داخل إسرائيل.
 
وتضغط دول العالم من أجل التوصل لتهدئة في غزة.
 
وفي تطور سابق، قالت مصادر إسرائيلية إن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط على مبنى وسط مدينة بئر السبع مما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.
 
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الأغوار، وتصدي منظومة القبة الحديدة، لعشرات الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.
 
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الماضية، التصدي لنحو ثلاثة آلاف ومئة وخمسين صاروخا من غزة حتى الآن.
 
وقال البريجادير جنرال هيداي زيلبرمان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش مستمر في العمل في غزة "وفقا لقائمة من الأهداف" خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.
 
وأضاف قائلا لإذاعة الجيش إن "جيش الدفاع الإسرائيلي لا يتحدث عن وقف لإطلاق النار. إننا نركز على إطلاق النار".
 
وأحصى سكان غزة 60 غارة إسرائيلية خلال الليل.
 
وقال مسؤولون من الجانبين في وقت سابق إن بعض قتلى غزة دُفنوا تحت أنقاض مبانٍ ومخابئ منهارة مما يجعل من الصعب تحديد عدد الضحايا  في الوقت الحالي.
 
والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، استهداف مصالح ومقار لحركة حماس في حي الرمال غربي غزة، منها قصف خمسة منازل لقيادات في الحركة بالقطاع.
 
فيما قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن الطائرات الإسرائيلية تواصل قصف أهداف مختلفة في القطاع منها محيط منطقة الكتيبة ومجمع أنصار.
 
وأكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي خلال لقائه مع رؤساء البلديات في غلاف غزة، أن القتال سيستمر على الأقل لثمانٍ وأربعين ساعة قادمة.
 
وارتفع عدد القتلى في غزة إجمالا إلى أكثر من مئتين واثني عشر شخصا، بينهم واحد وستون طفلا، وستٌ وثلاثون امرأة، منذ بَدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
لبنان
 
وفي لبنان كشفت مصادر لسكاي نيوز عربية عن عثور الجيش اللبناني على 6 منصات لإطلاق الصواريخ، وصاروخا آخر لم ينطلق على الحدود الجنوبية.
 
إضراب شامل
 
من جهة أخرى عم إضراب شامل المحافظاتِ الفلسطينية، وأراضي الـ48، رداً على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة ومناطق أخرى .
 
وشمل الإضراب، مناحي الحياة التجارية، والتعليمية كافة، بما فيها المؤسساتُ الخاصة والعامة، كما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارفُ ووسائل النقل العام، كما قرر مجلس الوزراء مشاركة موظفي القطاع العام في الإضراب، باستثناء وزارة الصحة والهيئات الخدمية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout