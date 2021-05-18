بسبب وجبة عشاء.. عراقي يطلق النار على صديقه

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في حادثة غريبة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، اُصيب مواطن عراقي بطلق ناري في الرأس، على يد أحد أصدقائه، في منطقة البلديات ببغداد.

وبحسب إفادات المصادر الطبية والأمنية المحلية، لوسائل الإعلام، فإن الاعتداء المسلح نجم إثر حدوث شجار وتلاسن حاد، بين الجاني والمجني عليه، على خلفية عدم تلقي الأول (المعتدي) دعوة على العشاء، التي نظمها الثاني (المعتدى عليه) في بيته لمجموعة من أقربائه وأصدقائه.

وتضيف تلك المصادر، أن الجاني لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، ولم يتم القبض عليه بعد، وأن المصاب قد تم نقله لمستشفى جراحة الجملة العصبية، في العاصمة بغداد في حالة حرجة، كون الاصابة في منطقة الرأس.

وبحسب مصادر من داخل المستشفى المختص بهكذا حالات معقدة في جراحات المخ والأعصاب، تواصلت معها "سكاي نيوز عربية"، فإن المصاب في حالة خطرة، وأنه خلال مدة 72 ساعة على الأرجح سيتضح مآل حالته، ما إذا كان سيتماثل للشفاء، أو أن الحالة ستتدهور، مضيفة أنهم قد أبلغوا ذوي المجني عليه بذلك.

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ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة تماما، وهل أن ثمة ربما دوافع أخرى تقف خلف هذه الجريمة، التي وصفها معلقون في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، بالغريبة.

واستهجنت مجمل التعليقات، محاولة قتل إنسان هكذا بكل استهتار وبساطة، ومن أجل سبب تافه، مطالبة بإنزال العقوبة المستحقة بالجاني.