بسبب الاضطرابات... إلغاء خط جديد للرحلات البحرية السياحية انطلاقا من إسرائيل

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قررت شركة "رويال كاريبيان" لتنظيم الرحلات البحرية، إلغاء خط جديد كان من المقرر أن ينطلق من إسرائيل إلى اليونان وقبرص، اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك بسبب مخاوف أمنية في المنطقة.

وكان من المقرر أن تنطلق رحلات السفينة الجديدة "أوديسي أوف ذا سيز" التابعة للشركة، من ميناء حيفا للمرة الأولى بهدف الاستفادة من ممر للسفر، تعكف الدول الثلاث على فتحه لخدمة المسافرين الذين تلقوا تطعيمات الوقاية من "كوفيد-19".

وقالت رويال كاريبيان، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت: "لم تتمكن أوديسي من استكمال الاستعدادات المطلوبة بسبب الاضطرابات في إسرائيل والمنطقة"، في إشارة على ما يبدو إلى القتال في غزة والتوتر على حدود إسرائيل مع لبنان، وفقا لـ "رويترز".

وأضافت في بيان، أن السفينة ستقضي موسمها الافتتاحي في فلوريدا، وأوضحت أنها "لا تزال تأمل في العودة إلى هذه الوجهة الشعبية (إسرائيل) بسفنها في المستقبل".

وأصرت إسرائيل وحماس على أنهما ستواصلان القصف عبر الحدود وذلك بعد يوم واحد من تدمير إسرائيل مبنى مؤلف من 12 طابقا في مدينة غزة، يضم مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وقناة "الجزيرة" القطرية.