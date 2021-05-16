أفيخاي أدرعي في ورطة بعد "مقلب" من حماس

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زعمت صحفية إسرائيلية تدعى شميرت مائير أن حركة حماس وزعت رقم هاتف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وأنه يتلقى رسائل مزعجة.

وكتبت شميرت، الصحفية في صحيفة يديعوت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "وزعت حماس رقم هاتف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي إدري، على نشطاء الحركة. أعتقد أنهم حصلوا عليها من أحد الصحفيين العرب".

وتابعت: "منذ ذلك الحين يتلقى طوفانًا (فيضان = مئات الرسائل في الدقيقة) من المضايقات التي تشتمه، وصور هتلر وما إلى ذلك. شيء شديد التطرف. يجب تأمينه بإحكام". ويتابع شميرت على تويتر قرابة 75 ألف متابع.