منظمة حقوقية إسرائيلية: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة

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أكدت منظمة "بيتسليم" الإسرائيلية أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة الحقوقية، أن "قطاع غزة المحاصر يشهد دمارا وقتلا على يد إسرائيل، لم يشهد مثله منذ عام 2014".

وأشارت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، أنه منذ عام 2002 لم تشهد الضفة الغربية حجم "عمليات القتل" التي شهدتها يوم الجمعة، حيث قتلت قوّات الأمن الإسرائيلية عشرة فلسطينيين على الأقل معظمهم خلال مظاهرات أو مواجهات، وجرحت 251 فلسطينيا بضمنهم 26 إصاباتهم بليغة وجريح واحد أصيب في الرأس ويواجه خطر الموت.

وأفادت أنه في شرقي القدس جرح عناصر قوات الأمن الإسرائيلية منذ 10 أيار إلى يوم الجمعة نحو ألف فلسطيني.

وأوضحت أن "النظام الإسرائيلي يمارس العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان من الأراضي المحتلة".