كيف علقت "الجزيرة" على قصف وتدمير مكاتبها؟

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علقت شبكة الجزيرة الإعلامية على قصف وتدمير مكاتبها من قبل جيش العدو الإسرائيلي قائلةً :



" ندين تدمير إسرائيل مكتبنا في غزة ونناشد المجتمع الدولي حماية الصحفيين، تدمير مكتبنا سابقة مخالفة لكل أعراف القانون الدولي والحضارة الإنسانية، فالجيش الإسرائيلي لم يمهل سكان برج الجلاء إلا وقتا قصيرا جدا لإخلاء المكان قبل قصفه، وما قامت به إسرائيل تصرف همجي يستهدف سلامة صحفيينا ومنعهم من كشف الحقيقة.



لذا نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة وسنمضي في اتخاذ إجراءات قانونية. كما نعد المشاهدين بمواصلة التغطية وكشف حقائق ما يجري بغزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل، فإن ما جرى محاولة إخراس للإعلام الحر لإخفاء الحقيقة عما يتعرض له الفلسطينيون."