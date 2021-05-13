living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مواجهات الداخل المحتل مستمرة.. ولبيد: ما يحدث في شوارع "إسرائيل" تهديد وجودي

13
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ظل المواجهات التي تحصل بين فلسطيني الـ48 والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد يعتبر أن ما يحصل في شوارع "إسرائيل" تهديد وجودي.

قال الرئيس المكلف تأليف حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، مساء الخميس، إن "ما يحصل في شوارع إسرائيل تهديد وجودي".

كلام لبيد يأتي في ظل ما تشهده مدن محتلة من مواجهات بين فلسطينيي الـ48 والمستوطنين، فالمعادلة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الاحتلال الاسرائيلي، نُصرةً للقدس، أرجع فلسطينيو الداخل المحتلّ صداها إلى المعادلة الجديدة: "غزة - أراضي الـ 48"، التي أثارت مخاوف "إسرائيل"، وأربكتها في ذروة الحرب على القطاع.

وأشار الاعلام الإسرائيلي مساء الخميس إلى قيام شبان عرب بإحراق سيارة قرب مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد.

وتعليقاً على ما يجري، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها ليل الخميس إن مواجهات الداخل المحتل تثبت أن "فلسطين واحدة لا تتجزأ".

وأضافت الحركة أن "ليلة جديدة من المواجهات داخل المدن الفلسطينية المحتلة عام 48، تثبت تعاظم الإرادة الوطنية لأهلنا وجماهير شعبنا هناك، وهم يواصلون انتفاضتهم ويقلبون الطاولة في وجه مخابرات العدو".

وأشارت إلى أن "هذه المواجهات هي أبلغ تأكيد على أن فلسطين وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن الحق الفلسطيني لا يقبل القسمة وفلسطين من البحر إلى النهر ومن رفح جنوباً إلى رأس الناقورة شمالاً".

وحملت الساعات الماضية تطوريْن: الأول، تحوُّل شوارع المدن في الداخل المحتلّ إلى مصائد إعدام ميداني (لينش)، وظهور مجموعات يهودية تقطع الشوارع لاصطياد الفلسطينيين، أمّا التطوّر الثاني فتمثّل بارتفاع منسوب الخشية الإسرائيلية من الانجرار إلى حرب أهليّة مع فلسطينيي الـ 48، وهو ما أجبر مسؤولين إسرائيليين على إطلاق تحذيرات ودعوات إلى "وقف الجنون في الشوارع" قبل الانفجار الكبير.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن بيني غانتس تأكيده تمديد حالة الطوارئ في مدينة اللد لـ48 ساعة، بناءً لطلب الشرطة وبعد التشاور مع وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، "وبسبب الأحداث العنيفة التي تقع في المدينة".

وكان غانتس قال في جلسة سابقة بالكابينت إن "ما يحدث في الشوارع أخطر من المعارك العسكرية ومقلق".

وشهدت مدن اللد وعكا وحيفا ويافا وبيت يام وطبريا وأم الفحم، مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين، بالإضافة إلى مواجهات بين فلسطينيي الـ48 من جهة، والشرطة والمستوطنين من جهة ثانية. كذلك وقعت اشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين في بئر السبع.

لجان المقاومة طلبت من الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وفلسطينيّ الـ48 "بتصعيد كافة أشكال المقاومة في وجه المحتل الغاصب للاستمرار في الالتحام بمعركة سيف القدس".

وفي هذا الوقت قالت صحيفة "هآرتس" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى |حربٍ أهلية" بين المستوطنين والفلسطينيين، من خلال "الأوهام الكاذبة، والتحريض، والإعلام المرتهَن، والسياسة البربرية، والقوانين التمييزية".

وطالب نتنياهو الكابينت بـ"المصادقة على إدخال الجيش لهذه المدن التي تشهد إحراق سيارات ومؤسسات وتنكيلاً".

واليوم الخميس أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان لها أنه، بعد تقدير أجرته، "تقرر بدءاً من الساعة 18:00 حتى الساعة 20:30 من يوم السبت، تطبيق منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص في منطقة مفتوحة، ولأكثر من 100 شخص في مبنى" واحد، في عدة مناطق.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout