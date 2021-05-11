غزة : اعتداءات العدو الاسرائيلي تتواصل.. 28 شهيداً حتى الساعة واكثر من 150 جريح

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تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على منازل المواطنين في قطاع غزة، وألوية الناصر صلاح الدين تعلن قصف موقع العين الثالثة ونيريم ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خانيونس بـ6 صواريخ من طراز 107.

أفاد مراسل الميادين، اليوم الثلاثاء، بأن بارتقاء شهيد و25 إصابة في حصيلة أولية لاستهداف منزل بالشيخ رضوان بغزة. هذا وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة صاروخاً باتجاه منزل مواطن شمال بيت لاهيا في غزة، مشيراً إلى إطلاق سلسلة غارات عنيفة على البلدة شمالي قطاع غزة.

وأضاف مراسلنا، أن هناك أنباء أولية عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في شارع حي النزاز شرق حي الشجاعية، كما تم استهداف منزل قرب الكلية الجامعية جنوبي مدينة غزة. وشقة سكنية في أبراج الشيخ زايد شمال القطاع.

كذلك استهدف الاحتلال مقبرة في ميدان فلسطين بقلب مدينة غزة مقابل المستشفى الأهلى العربي المعمداني.

وأعلن مراسل الميادين في قطاع غزة، أن مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف أراضي المواطنين الزراعية شمال بيت حانون، مشيراً إلى أن مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف أراضي المواطنين الزراعية.

وأكد مراسلنا، سقوط شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز زعترة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 28 شهيداً من بينهم 10 أطفال وسيدة و152 إصابة نتيجة عدوان الاحتلال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على غزة، وتحديداً على المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة. وشنت طائرات الاحتلال 4 غارات على موقع للمقاومة غرب مدينة غزة وشمالها.

في غضون ذلك، قال مراسل الميادين، إن عسقلان المحتلة تتعرض لوابل كبير من صواريخ المقاومة الفلسطينية في هذه الأثناء، ودوي صفارات الإنذار في جنوب المدينة.

وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف موقع العين الثالثة ونيريم ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خانيونس بـ6 صواريخ من طراز 107.

يأتي ذلك في وقت، زفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ثلاثة من شهدائها القادة، اليوم الثلاثاء، جراء عملية اغتيال نفذتها الطائرات الإسرائيلية في مدينة غزة.

ووجّهت "كتائب القسّام" الضربة الصاروخية الأكبر حتى الآن لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين، ما أدى إلى شلل المستوطنات وإخلائها، وفق ما أفاد مراسل الميادين.

وكانت "سرايا القدس" ذكرت، بشكلٍ رسمي عبر منصاتها، أنها أطلقت صاروخ "بدر 3" على عسقلان، بالإضافة إلى إطلاقها عشرات الصواريخ الأخرى على مستوطنات غلاف غزة في الساعات الأخيرة.

ويتواصل استهداف فصائل المقاومة في غزة للمستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع، لليوم التالي على التوالي، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.