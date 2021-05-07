المواجهات مستمرة في القدس المحتلة.. والاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى

A + A -

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن 53 إصابة بالرأس معظمها بالعيون في اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين داخل الأقصى.

وداهمت قوات الاحتلال مستشفى "شعار تسيدك" لاعتقال الجرحى الذين تم نقلهم إلى هناك.

وأكدت مراسلة الميادين في القدس المحتلة وجود إصابات في صفوف المصلين الفلسطينيين من جراء اقتحام جنود الاحتلال للمسجد الأقصى، وسط تكبيرات في مساجد القدس الآن، ومناشدات للمواطنين بالتوجه إلى المسجد الأقصى.

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى، وقمعت المعتكفين بوحشية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة تستخدم وسائل تفريق المتظاهرين والقنابل الصوتية في الحرم القدسي ضد المتظاهرين الفلسطينيين، مشيرة إلى إصابة 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية خلال الموجهات.