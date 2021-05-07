living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جرائم "إسرائيل" ... الأكثر دموية في العصر الحديث!

7
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم يتوانَ الاحتلال الإسرائيلي يوماً عن ارتكاب المجازر وانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، ليحقق غايته بتهجير اهل هذه الأرض، سلسلة من الجرائم لا تعد ولا تحصى، ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين والأطفال، جعله الكيان الأكثر دموية في العصر الحديث، وهذه أبرز الجرائم التي ارتكبها منذ عام 1945:

- مذبحة دير ياسين 1948، راح ضحيتها 250 شخصاً من بينهم أطفال ونساء.

- جريمة الطنطورة: عام 1948، راح ضحيتها 200 شخصًا.

- مذبحة حولا 1948، قامت قوات الاحتلال بإعدام 90 شخصاً من المدنيين.

- جريمة كفر قاسم 1956، وتحت "شعار كن بلا عاطفة كي يرحمك الله"، قتل الاحتلال 49 شخصاً من بينهم أطفال.

- حنين وراشيا، عام 1967، وبعد حصار 3 أشهر، قامت قوات الاحتلال بقتل سكانها بالفؤوس.

- كونين: 1978، راح ضحيتها 29 شخصاً أغلبهم من الأطفال.

- العباسية: 1978، استهدف سلاح الطيران الإسرائيلي مسجدا لجأ إليه عدد من العائلات، أسفر عن استشهاد 112 أغلبهم من النساء والأطفال.

- خانيونس: 1956، تعرضت المدينة لهجومين من قبل قوات الاحتلال، استشهد خلالها 770 شخصاً مدنيا فلسطينياً.

- صبرا وشاتيلا: بتخطيط من أرييل شارون، عام 1982، قامت قوات الاحتلال بالهجوم على مخيمات اللاجئين، راح ضحيتها حوالي 800 فلسطيني ولبناني.

- برج الشمالي: قامت الطائرات الحربية 1982 بالإغارة على المخيم بالقنابل الفسفورية تسببت باستشهاد 94 لاجئ فلسطيني.

- مذبحة الحرم الابراهيمي، خلال إقامة صلاة الفجر عام 1994، دخلت مجموعة من المستوطنين المسجد اقصى وأطلقت النيران وألقت القنابل على المصلين وهم في حالة السجود، استشهد حينها 50 مصليا وأصيب المئات.

- جريمة مخيم جنين: 2002، وبعد حصار دام لأسبوعين، قامت القوات المحتلة العاملة تحت امرة شاؤول موفيز بإعدام اغلب شباب المخيم وهدمت منازلهم، وأسفر عن ذلك استشهاد 200 شخص.

- حصار غزة: بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية سنة 2006، وبهدف معاقبة الشعب الفلسطيني قامت "إسرائيل" بإطباق حصار أرضي وجوي على القطاع، استمر ليومنا هذا، ويستهدف حوالي مليوني شخص.

- حرب غزة 2008: بهدف القضاء على المقاومة، قام كيان الاحتلال بشن حرب شاملة لمدة 22 يوما، استهدف خلالها المستشفيات والمنازل والمدارس، أدى الى استشهاد حوالي2500 فلسطيني.

- حرب غزة 2014: أثناء الغارات على القطاع، استشهد حوالي 2000 فلسطيني من ضمنهم 711 امرأة وطفلاً.

موقع الخنادق 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout