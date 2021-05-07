living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. تفاصيل جريمة قتل بشعة "قبل الإفطار"

7
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم تكن تعلم أن أفول شمس ذلك اليوم سيتزامن مع مقتلها قبل أذان المغرب، ونحن في أواخر شهر رمضان وعلى أعتاب عيد الفطر.
 
فقد أقدم شاب بمدينة حلوان، جنوبي القاهرة، على قتل زوجة شقيقه قرب أذان مغرب يوم الخميس، لاعتقاده أنها كانت ترغب في الانتقام من والدته.
 
وفي يوم الواقعة اعتقد المتهم "عمر. ص" (40 عاما)، الذي كان يعمل موظف أمن في مترو الأنفاق وتم فصله بسبب حالته النفسية السيئة، أن زوجة أخيه، وتدعى رشا كامل (25 عاما)، ستقتل والدته، فطعنها 4 طعنات نافذة بالصدر وأماكن متفرقة من الجسم.
 
وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى حلوان العام لتلقي العلاج، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى المستشفى.
 
وقال شاهد عيان، وهو أحد جيران القتيلة ويدعي "حسن"، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الضحية كانت سيدة صالحة وتتمتع بسيرة حسنة ومحبوبة بين جيرانها وكل من تعامل معها"، نافيا تماما ما ذكره الجاني بأنها كانت ترغب في الانتقام من والدته أو أنها تكرهه.
 
وأضاف الشاهد أن زوجة المتهم ظلت عدة سنوات لم تتمكن من الإنجاب، وحينما رزقهما الله طفلا توفيت نتيجة حادث مروري هي وطفلها، فمر الزوج بأزمة نفسية حادة، مما دفع أشقاءه لإيداعه مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، قبل أن يخرج ويعود للحياة معهم.
 
وأكد أهل الجاني أمام رجال المباحث، أن "خطأهم الوحيد كان موافقتهم علي خروج ابنهم من المستشفى قبل التأكد من شفائه"، وأنهم "يتحملون ذنب السيدة البريئة التي لما يروا منها غير كل الخير"، وفق ما أكدوه في التحقيقات.
 
وتلقى قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى حلوان العام باستقبال سيدة مصابة بنزيف دموي غزير وتهتك أعضاء جسدها وتوقف الوظائف الحيوية عن العمل باستخدام سكين.
 
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة.
 
وأخطرت المباحث النيابة لتباشر التحقيقات، إذ أمرت بتشريح جثة المجني عليها وإجراء الكشف الطبي للمتهم لبيان مدى صحة قواه العقلية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout