مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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قُتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر محلية في القرية.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى مقتل سعيد يوسف عودة (16 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية أودلا القريبة من نابلس.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه خلال حملة للجيش في قرية بيتا، حاولت مجموعة من الشبان إلقاء زجاجة حارقة باتجاه أفراد الجيش الذين أطلقوا النار باتجاه الشبان. وقال الجيش إنّه "يجري تحقيقا في الحادثة".

وقال عضو المجلس القروي في أودلا هشام عبد الجبار لوكالة فرانس برس "بعد الإفطار مباشرةً، كان الجيش الإسرائيلي يُغلق مدخل القرية الرئيس، وكانت هناك مجموعة من الشبّان قريبة من الحاجز، وأطلق الجيش النار عليهم بشكل مفاجئ".

وأكّد نائب رئيس المجلس نائل راشد لفرانس برس أنّ الجيش الإسرائيلي سلّم جثّة الشاب سعيد إلى الهلال الأحمر بعد مقتله.

وينفّذ الجيش الإسرائيلي منذ أيّام عملية واسعة في منطقة شمال نابلس بحثًا عن فلسطيني يُعتقد أنّه مسؤول عن تنفيذ هجوم أدّى إلى إصابة ثلاثة مستوطنين عند حاجز زعترة القريب.

وشملت عمليّة البحث قرى قريبة من قرية أودلا حيث عثِر على المركبة المستخدمة في الهجوم في قرية عقربا القريبة.

ويسود الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة توتّر بين الفلسطينيّين والمستوطنين في مختلف أراضي الضفة الغربية.