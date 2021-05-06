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رسالة أميرية خطيّة من الكويت إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد

6
MAY
2021
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تلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد رسالة خطية، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح سلمها له وزير الخارجية الكويتي الذي يزور تونس.
 
وخلال اللقاء مع الوزير الكويتي الشيخ أحمد بن ناصر الصباح، أعرب سعيّد عن ارتياحه لمستوى الروابط الأخوية المتينة والراسخة التي تجمع تونس بالكويت، وأكّد على ما يتوفّر للبلدين من فرص حقيقية وآفاق واعدة للاستثمار والتعاون والشراكة في مجالات مختلفة وفق مقاربات وصيغ غير تقليدية.
 
كما أشار الرئيس التونسي إلى ما تتقاسمه تونس والكويت من قيم ومبادئ مشتركة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وما يحدوهما من إرادة ثابتة على مواصلة الاضطلاع بدورهما في تذليل الصعوبات التي تشهدها المنطقة لتحقيق ما تتطلع إليه الشعوب العربية من أمن واستقرار ونماء.
 
من جانبه، نقل الوزير الكويتي دعوة موجّهة من أمير دولة الكويت إلى سعيّد لزيارة الكويت. وقد رحّب الرئيس التونسي بهذه الدعوة ووعد بتلبيتها في أقرب الآجال الممكنة.
 
وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن تطلّع بلاده إلى مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية مع تونس، وحرصها على التسريع باستئناف انعقاد آليات التعاون المشترك ومزيد ترسيخ سُنّة التنسيق والتشاور بين البلدين بخصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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