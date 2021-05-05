living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. قتلى وجرحى في هجوم استهدف حقل نفط بكركوك

5
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن سقوط قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف حقل نفط باي حسن في كركوك.
 
وقالت الوزارة إن "الاعتداء الإرهابي أسفر عن تفجير البئرين 183 و177 (في حقل باي حسن) ومقتل وجرح عدد من أفراد القوات الأمنية وشرطة الطاقة"، دون أن تشير إلى أعداد الضحايا.
 
وأضافت وزارة النفط العراقية "تمكنت فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من إطفاء البئر 177 والسيطرة عليه بوقت قياسي، فيما تعمل هذه الفرق للسيطرة على حريق البئر 183".
 
وقالت رويترز، نقلا عن بيان وزارة النفط العراقية، إن مسلحين هاجموا بالقنابل بئري نفط في حقل نفطي قرب مدينة كركوك، الواقعة شمالي العراق اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل وإصابة "عدد من القوات الأمنية والشرطة" وأدى لنشوب حريقين.
 
 وقالت مصادر بقطاع النفط إن الهجوم لم يؤثر على الإنتاج، كما لم تعلق وزارة النفط في بيانها على مسألة الإنتاج.
 
وأفاد مسؤولون أمنيون إن المسلحين هاجموا كذلك موقعا أمنيا قريبا مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة بجروح.
 
وأوضح أحد المسؤولين الأمنيين أن الهجوم على الموقع كان الهدف منه تشتيت انتباه الشرطة للسماح لآخرين بزرع القنابل.
 
ووقع الهجوم السابق على حقل باي حسن يوم 17 أبريل نيسان وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، واستخدم فيه المتشددون مواد ناسفة لتفجير بئرين لكن ذلك لم يتسبب في أضرار جسيمة.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout