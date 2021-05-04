الداخلية المصرية تنفي تقارير حول مقتل لواء شرطة متقاعد في القاهرة

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نفت وزارة الداخلية المصرية تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل لواء شرطة متقاعد في شقته بالقاهرة.

وفي بيان نقلته الوزارة مساء الاثنين، نفى مصدر أمني "صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مقتل لواء شرطة بالمعاش قبل إفطار اليوم داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وسرقة مبلغ مالي".

وأكد المصدر "عدم صحة ما تم تناوله في هذا الصدد جملة وتفصيلا، حيث تبين من الفحص أن الواقعة تعود أحداثها لشهر مارس الماضي وأن المجنى عليه على المعاش وكان يعمل موظفا سابقا بإحدى الجهات الحكومية، وتم تحديد مرتكبي الواقعة".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة"، لافتا إلى أن "المجني عليه لم يكن يعمل بوزارة الداخلية".

وفي وقت سابق من الاثنين أفادت بعض وسائل الإعلام المصرية بالعثور على جثة ضابط شرطة داخل شقته بمنطقة الساحل في القاهرة، قتل على يد خادمتين تآمرتا مع شخصين آخرين حيث سرقوا مبلا ماليا.