وسائل إعلام: مقاتلات رافقت طائرة ركاب إسرائيلية فوق اليونان

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أفادت وسائل إعلام بأن مقاتلات رافقت طائرة ركاب إسرائيلية خلال عبورها مجال اليونان الجوي، بعد تلقي بلاغات زائفة عن وجود قنبلة على متنها.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية مساء أمس السبت أن السلطات الأمريكية، عقب إقلاع الرحلة LY02 التابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" من مطار نيويورك متوجهة إلى تل أبيب، الخميس الماضي، تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول زعم وجود قنبلة على متن الطائرة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الأمريكية على الرغم من وجود شكوك في صدقية هذا البلاغ، أخطرت طاقم الطائرة وسلطات إسرائيل والدول التي كان من المقرر أن تعبر الرحلة أجواءها بالموضوع.

وتابع التقرير أن "مقاتلات واكبت الطائرة منذ دخولها مجال اليونان الجوي"، دون توضيح ما إذا كانت تلك المقاتلات تابعة للجيش اليوناني أو سلاح الجو الإسرائيلي.

ولفت البيان إلى أن المقاتلات لم تقترب من الطائرة مباشرة، ولم يعرف الركاب عن الحادث.

وعقب هبوط الطائرة في مطار بن غوريون، أجرت أجهزة الأمن فحوصات على متن الطائرة وتأكدت من أن البلاغ كان زائفا، حسب القناة الـ12.