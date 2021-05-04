living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نزوح وتجنيد واغتصاب.. عوامل تدفع أطفال سوريا للانتحار

4
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لا يزال وقع الكلمات الأخيرة التي دونها الأطفال المنتحرون تصدح بصداها المؤلم في ذاكرة السوريين، وهي تقض مضاجع القلق والخوف في قلوبهم.
 
ويراقب السوريون انهيار آمال علقوها على جيل المستقبل، في ظل تفاقم انتحار الطفولة في عموم البلاد التي تعيش حربا ولدت الخوف والنزوح والجوع واليتم، ودفعت آثارها منظمات دولية للتحذير من كارثة تطرق بقوة أبواب السوريين.
 
فقد وثقت منظمة "أنقذوا الأطفال" العالمية انتحار 246 شخصا، و1748 محاولة انتحار لآخرين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مؤكدة أن من بين كل خمسة منتحرين طفل.
 
وأشارت المنظمة في تقريرها الذي تابعته سكاي نيوز عربية، أن نسبة الانتحار خلال الأشهر الأخيرة من 2020 قفزت إلى 90 بالمئة مقارنة مع بداية العام الماضي.
 
وبينت المنظمة العالمية أن 42 بالمئة من المنتحرين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أقل، بينما 18 بالمئة منهم هم من فئة الشباب والمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة.
 
ووثقت المنظمة آخر حالة انتحار للعام الحالي لطفل نازح في مخيم حماة يبلغ من العمر 14عاماً أواخر الشهر الماضي.
 
الاغتصاب والتجنيد
 
وأكدت سيدة نازحة من عفرين في العقد الرابع من العمر لسكاي نيوز عربية، ارتفاع نسبة انتحار الأطفال في عفرين وريفها، لا سيما بين الفتيات، وسط تكتم على العدد الحقيقي للضحايا.
 
وأضافت في حديثها لسكاي نيوز عربية أن عمليات خطف يومية ترتكبها الميليشيات الإرهابية المسيطرة على المدينة وريفها بحق المدنيين عامة والفتيان والفتيات القاصرات خاصة، بدافع الفدية والاغتصاب والتجنيد.
 
وأشارت السيدة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن ما تعرف بـ"ميليشيات سمرقند" الإرهابية خطفت ابنة شقيقتها البالغة من العمر 14 عاما، العام الماضي، وألقوا بها بين حقول الزيتون في حالة نفسية وصحية يرثى لها، وسط نزف حاد كانت تعاني منه إثر تعرضها لاغتصاب جماعي من قبل الميليشيات طيلة فترة احتجازها.
 
وأكدت أن الفتاة انتحرت بعد ثلاثة أسابيع من عودتها بداية العام الجاري.
 
وقالت: "ابنة شقيقتي ليست الحالة الأولى لفتيات صغيرات، فهناك حالات خطف يومية نسمعها من خلال تواصلنا مع من بقي في عفرين، ويحدثونا عن اغتصابات وحشية ترتكب بحق المخطوفات، ولا تسمح تلك الميليشيات لأهالي المنتحرات توثيق حالات الانتحار وأسبابها، فتبقى طي الكتمان".
 
وأضافت: "العام الماضي انتحر طفلان كرديان، صبي وفتاة، يبلغان من العمر 14 و15عاما، بسبب ملاحقة ميليشيات إرهابية لهما، خاصة لواء سمرقند الذي ذاع صيته في خطف القاصرين الصبيان، بهدف تجنيدهم للقتال، والفتيات لاغتصابهن".
 
وكانت منظمة حقوق عفرين قد وثقت قبل أيام عملية خطف فتاة كردية تبلغ من العمر 16 عاماً، ووجدت مرمية بين حقول الزيتون فاقدة الوعي وعليها كدمات تعذيب وحشية من جراء تعرضها للاغتصاب.
 
دوافع الانتحار
 
وحول حوادث انتحار الأطفال وأسبابها، أكد مدير مركز كوتيم للصحة النفسية في هولندا، الاخصائي النفسي آرام حسن، وجود دوافع عديدة وراءها، منها ما يتعلق بالعامل النفسي بسبب الحرب التي تسببت بهجرة ونزوح ملايين السوريين، وإجبارهم على ترك منازلهم ومدنهم بحثاً عن مناطق أكثر أمناً، والملايين منهم يعيشون في مخيمات نزوح، ومنها ما يتعلق بالعامل الاقتصادي أو المادي.
 
وأشار في حديثه لسكاي نيوز عربية إلى ارتفاع حوادث الانتحار خلال الأزمات والحروب، لا سيما بين الفئة الضعيفة بين الناس، وهم الأطفال، ومنهم السوريون الذين يعانون من تدهور الوضع الاقتصادي والحرمان من التعليم والتفكك الأسري نتيجة حالات الطلاق أو فقدان الأبوين أو أحدهما، وتكفل العديد من الأطفال إعالة أسرهم.
 
وبالنسبة للفتيات، قال الأخصائي النفسي إنهن يقعن ضحية الزيجات المبكرة التي تؤثر على صحتهن النفسية والجسدية وحرمانهن من التعليم.
 
ونوه آرام حسن إلى أن الحرب السورية دفعت الفتيات الصغار إلى دخول غمار العمل لإعانة العائلة أو النزول للشارع للتسول، فيتعرضن للتحرش والخطف في ظل الانفلات الأمني في العديد من المناطق السورية، مما يدفع هؤلاء الصغار إلى الانتحار.
 
وكان زاهر حجو، المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي، قد أفاد في تصريحات صحفية أن عدد المنتحرين في عام 2020 في سبعة مدن سورية بلغ 116 حالة انتحار، من بينهم 18 قاصراً من الجنسين، مؤكداً أن مدينة حلب تصدرت القائمة بـ23 حادثة انتحار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout