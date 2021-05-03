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"زهقت منها ومن أبيها"..أم ترمي برضيعتها من الطابق الخامس!

3
MAY
2021
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أمرت النيابة العامة المصرية تجديد حبس أم سودانية، كانت قد قتلت رضيعتها الصغيرة عمدا، عبر إلقائها من الطابق الخامس في شقتها بمدينة أكتوبر بالجيزة.

وجددت النيابة العامة حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حتى ورود تقرير طبي حول مرضها، حيث أن زوجها أكد أنها كانت تخضع للعلاج النفسي.

وفي تفاصيل الحادث، بررت الأم السودانية جريمتها بأنها مرت بأزمات نفسية عدة جعلتها تلجأ إلى أطباء نفسيين لتحسين حالتها، لكن بلا جدوي، وكانت تداعيات هذه الحالة تتسبب في اختلاق مشاكل مع زوجها الذي كان حملا إضافيا عليها بسبب سوء تصرفاته، فانتهى الأمر بينهما بالانفصال، وفقا لموقع "الوطن" المصري.

وقالت الأم بردها على النيابة العامة: "زهقت منها ومن أبيها"، وفق "الوطن".

وأشار صحيفة "الوطن" إلى أنه أثناء فترة انفصال المرأة السودانية عن زوجها، التي تقترب من الشهرين، ساءت حالتها النفسية أكثر، ولم تستطع تقبل فكرة الابتعاد عن زوجها وأطفالها، حيث قرر الأب أن يقوم هو برعاية الأبناء الكبار، وترعى هي رضيعتها الصغيرة، فألقت برضيعتها من الطابق الخامس بمدينة السادس من أكتوبر.

وتلقى قسم شرطة منطقة أكتوبر بلاغا يفيد بإلقاء أم لرضيعتها من شرفة الطابق الخامس بمنزلها، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم اصطحاب الأم إلى القسم وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

في حين قامت النيابة العامة باصطحاب المتهمة، بعد القبض عليها، إلى محل سكنها لتمثيل جريمتها، بعد الاستماع لأقوالها، إذ أنها لفتت إلى أن السبب وراء فعلتها هو بكاء الطفلة المستمر وخلافات مع طليقها، بحسب "الوطن".

وقامت النيابة العامة أيضا بالاستماع لأقوال والد الرضيعة، الذي أقر بأن طليقته كانت تخضع للعلاج النفسي.

هذا وأمرت النيابة بالاستعلام عن التاريخ المرضي للمتهمة، كما أمرت بتجديد حبسها.

الوطن
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