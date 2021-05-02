انفجار في مصنع كيماويات بإيران...

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قال المتحدث باسم وحدات الإطفاء الإيرانية حميد كريمي، إن حريقًا وانفجارات كبيرة وقعت، اليوم الأحد، في مصنع كيماويات في مدينة قم الإيرانية.

وقال كريمي لوكالة "فارس": "اندلع حريق قوي في المنطقة الصناعية في مصنع الكيماويات في مولدان الساعة 06:02 بالتوقيت المحلي، ورافق الحريق عدة انفجارات وسرعان ما انتشر 150 من رجال الإطفاء و20 سيارة في المكان. وتم إخلاء جزء من المصنع".

وبحسب كريمي، أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح خطيرة، وأضاف: "تم إخماد الحريق، ولم نسمح له بالانتشار إلى مستودعات أخرى، وإلا لكنا قد نشهد حريقًا أكبر في المنطقة الصناعية".