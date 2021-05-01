living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شرطة دبي تقبض على مقيم أوروبي دهس مواطن دولة عربية وفر من موقع الحادث

1
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ألقت شرطة دبي القبض على مقيم أوروبي فر بعد أن دهس بسيارته شخصا يحمل جنسية دولة عربية ما تسبب بوفاته على الفور.
 
وقال مدير مركز شرطة دبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، حسبما نقلته الجمعة صحيفة "الإمارات اليوم"، إن دوريات المركز تلقت بلاغا من إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، في نحو الساعة الواحدة صباحا، حول وقوع حادث دهس على شارع دبي - العين ووفاة الضحية، وهروب المتسبب في الحادث إلى جهة مجهولة.
 
وأضاف المعصم أنه تم على الفور الانتقال إلى مكان الحادث، وتشكيل فريق عمل من دوريات الشرطة، وتبين أن مركبة الضحية تعطلت فاضطر إلى الوقوف على كتف الطريق، ثم قدمت سيارة الجاني مسرعة ودهسته، وفر سائقها من المكان، ونجح الفريق في تحديد مكانه والقبض عليه، وضبط السيارة المتسببة في الحادث.
 
ولفت المعصم إلى أن المتهم "فوجئ بسرعة وصول الشرطة إليه" واعترف بفعلته مبررا عدم توقفه واستمراره في طريقه لارتباكه وشعوره بالخوف، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة الدهس والهروب من مكان الحادث.
 
وأكد أن هروب السائق مرتكب الحادث من المكان أوقعه في خطأ أكبر، لأنه بذلك يكون قد ارتكب جريمتين، وهما الدهس والهروب.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout