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مصر.. ضبط عصابة نسائية احتالت على مواطنين عبر الإنترنت

30
APRIL
2021
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ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على عصابة نسائية تخصصت في الاحتيال على المواطنين عبر الإنترنت، عقب بلاغ تقدم به أحد الضحايا في محافظة أسيوط.
 
وفي التفاصيل، تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص بمحافظة أسيوط، يفيد بتعرضه للاحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي من قبل تشكيل عصابي نسائي زعموا أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون في استثمارها "خلافا للحقيقة".
 
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده بالقبض على (3 سيدات – مصرية وأجنبيتان)، بتهمة تشكيل عصابة تخصصت في الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وحسب الداخلية المصرية، استخدام المحتالون تلك الصفحات في عمليات احتيالهم "الممنهجة"، حيث عمدوا إلى إرسال طلبات صداقة عشوائية للتعارف مع المواطنين وثم إيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات وأنهم يرغبون في إرسال تلك الاموال للمجني عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.
 
وأضافت، حتى يتمكن الجناة من إقناع ضحياهم، قاموا بإرسال فيديوهات "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي زعموا أنها ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجني عليهم منتحلا صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالبا منهم إيداع مبالغ مالية في أحد الحسابات البنكية كرسوم "تخليص جمركي- شحن رسوم إدارية" ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم.
 
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة من قبل الجهات الأمنية المختصة، تم ضبط اثنين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة.
 
وقالت إحداهما أثناء التحقيق إن دورها كان يقتصر على استغلال حسابها البنكي بأحد البنوك الوطنية في تلقي إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عموله مالية منهما.
روسيا اليوم
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