"كانت تقف في طريق حبنا".. قتلت والدتها بمساعدة خطيبها!

A + A -

اعترفت «ا. م»، 19 سنة، ربة منزل، المتهمة بمساعدة خطيبها في قتل والدتها، باعترافات تفصيلية أمام النيابة في القناطر الخيرية، حيث قالت : «أمى كانت تريد أن تفسخ الخطوبة من حبيبى الذي اختارته لي ووافقت عليه في بادئ الأمر، وكانت كل يوم تلح على أن أمنعه من دخول المنزل وأرفضه». وأضافت أن المجنى عليها «كانت دائمة التعدى علىَّ بالضرب لإجباري على أن أبتعد عنه، وفى إحدى المرات وأثناء جلوسي مع خطيبى نهرتني بالتوبيخ حتى قررت أنا وخطيبى أن نتخلص منها دفاعًا عن حبنا، فاتفقت مع خطيبى المتهم على ذلك، ووضعت الخطة التي سنتخلص بها من أمي بأن أستغل خلو المنزل من شقيقتيَّ (الكبرى والصغرى)، ويتسلل الثاني إلى غرفة نوم أمى، بعد أن أفتح له باب المنزل».

وتابعت : «بالفعل تم تنفيذ المخطط، فعندما ذهبت شقيقتى الكبرى إلى عملها وخرجت الصغرى إلى الدرس اتصلت به وأخبرته بأن المنزل خالٍ، وحضر على الفور، وما إن وصل حتى دخلنا سويًا إلى غرفة نوم أمى، وقام بطعنها بسكين عدة طعنات في البطن حتى لفظت أنفاسها الأخيرة».

فيما قال المتهم الثانى، ويُدعى «ع. ن»، سائق «توك توك»، إن المتهمة الأولى نجلة المجني عليها هي التي خططت للجريمة، وإنها طلبت منه أن يدافع عن علاقتهما وحبهما بضرورة التخلص من الأم، وأضاف أنها هي التي وضعت خطة التخلص من المجنى عليها، وفتحت له باب المنزل للتنفيذ، وأشار إلى أنه سمع كلامها لأنها ألحت عليه في تنفيذ الجريمة قائلًا : «لم أعلم أننا سنذهب خلف القضبان بهذه السرعة».

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما قامت النيابة بمعاينة تصويرية لموقع الحادث، وقام المتهمان بتمثيل جريمتهما أمام جهات التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من العميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر الخيرية، بالعثور على جثة بائعة خضروات، تُدعى «ل. م»، 43 سنة، مقتولة، داخل منزلها بقرية البرادعة بدائرة المركز.

وبالمعاينة تبينت إصابة المجني عليها بـ8 طعنات في الصدر والبطن، وبدأ فريق البحث في سؤال بنات المجني عليها وفحص علاقتها لكشف ملابسات الحادث وهل لديها خلافات مع أحد من عدمه.

وتوصلت التحريات إلى كشف ملابسات الواقعة، حيث قامت نجلتها وخطيبها بارتكاب الواقعة لرفض المجنى عليها إتمام الزواج بينهما، فاتفقا سويًا على قتل المجنى عليها.





المصري اليوم