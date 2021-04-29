living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلا

29
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت إسرائيل، الخميس، إعادة فتح منطقة صيد الأسماك أمام الصيادين في غزة إلى 15 ميلا، بعد ان كانت قد أغلقتها بشكل كامل قبل أيام على إثر إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل. 
 
وعاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد موجة تصعيد نسبية خلال الأيام القليلة الماضية، تخللتها تهديدات إسرائيلية بعملية عسكرية ضد القطاع في حال استمر إطلاق الصواريخ باتجاه بلدات جنوبي إسرائيلي.
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في غزة مرهون بالتزام الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعدم التصعيد.
 
وأطلقت فصائل فلسطينية صواريخ باتجاه إسرائيل على إثر الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في القدس المحتلة، وإغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.
 
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا عل القطاع الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وتسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عقد.
 
وتوصلت حماس وإسرائيل منذ حرب 2014، إلى تفاهمات للتهدئة بوساطة مصرية، لكن هذه التهدئة بقيت هشة وتم خرقها مرارا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout