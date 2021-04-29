إسرائيل تعيد فتح منطقة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلا

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أعلنت إسرائيل، الخميس، إعادة فتح منطقة صيد الأسماك أمام الصيادين في غزة إلى 15 ميلا، بعد ان كانت قد أغلقتها بشكل كامل قبل أيام على إثر إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وعاد الهدوء إلى قطاع غزة بعد موجة تصعيد نسبية خلال الأيام القليلة الماضية، تخللتها تهديدات إسرائيلية بعملية عسكرية ضد القطاع في حال استمر إطلاق الصواريخ باتجاه بلدات جنوبي إسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في غزة مرهون بالتزام الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعدم التصعيد.

وأطلقت فصائل فلسطينية صواريخ باتجاه إسرائيل على إثر الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في القدس المحتلة، وإغلاق بعض أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا عل القطاع الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وتسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عقد.

وتوصلت حماس وإسرائيل منذ حرب 2014، إلى تفاهمات للتهدئة بوساطة مصرية، لكن هذه التهدئة بقيت هشة وتم خرقها مرارا.