بالتفاصيل.. ماذا جرى خلال حادثة قطار السويس؟

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخران، عندما اصطدم قطار بسيارة نقل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في محافظة السويس، بحادث جديد تشهده خطوط السكك الحديدية في مصر.\

وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "حسب ما تم رصده من معلومات من خلال شهود عيان، فإن سائق السيارة النقل هو المتسبب في الحادث حينما عبر شريط السكة الحديد (المزلقان) خلال قدوم القطار، الذي دهس كابينته مما نتج عنه وفاته على الفور".

ووقع الحادث في قرية عامر بقسم الجناين في محافظة السويس شرقي مصر، بينما كان القطار متوجها من الإسماعيلية إلى السويس.

وحسب المصدر، فإن مساعد سائق النقل أصيب في الحادث وتم نقله إلى المستشفى، بينما تعرض أحد ركاب القطار لإصابات طفيفة.

وتوقفت حركة القطارات جزئيا على خط الإسماعيلية السويس لحين رفع أنقاض الحادث، وهي السيارة وقوالب طوب بناء كانت محملة عليها قبل أن تتناثر على القضبان.

وحسبما أشار المصدر، فإن القطار من الدرجة العادية والمميزة وعدد عرباته لا يزيد على 10، ونظرا لكونه اقترب من محطته الأخيرة في السويس فإن عدد الركاب الذين بقوا فيه عند وقوع الحادث لم يتخط المئة.

وأوضح أنه "تم إنزال الركاب بعد الحادث"، فيما ساعد كثير من شهود الواقعة في رفع أنقاض الحادث.

وفي إطار التحقيق الذي فتحته النيابة، جرى انتداب لجنة فنية لبيان مدى صلاحية القطار للسير من عدمه، ومدى تأثره من جراء الاصطدام.

وشهدت سكك حديد مصر عدة حوادث قطارات خلال الأسابيع الأخيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وتحدث وزير النقل كامل الوزير أمام البرلمان، الاثنين، مؤكدا أن منظومة السكك الحديدية "تهالكت بشكل كبير وتحتاج إلى تمويل ووقت كبير لتطويرها".