"حماس" تعلق على تقرير "فيسبوك" بشأن تفكيك شبكة مخترقين مرتبطة بالأمن الوقائي

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قالت حركة "حماس" إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تقرير شركة "فيسبوك" بشأن "تفكيك شبكة مخترقين مرتبطة بأجهزة الأمن الفلسطينية"، معتبرة أن الأمر لا ينسجم مع "التوافقات الوطنية".

وأكد الناطق باسم الحركة حازم قاسم، أن "هذا السلوك من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بالتجسس على المواطنين مدان ومستنكر، وانتهاك واضح وخطير للقانون، ويعد سافرا على خصوصيات المواطنين التي كفلها القانون".

وأضاف "إننا ننظر بخطورة بالغة للتقرير الذي أشار إلى عمليات تجسس وابتزاز واسعة يقوم بها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، ضد مواطنين وسياسيين ورجال إعلام وصحفيين فلسطينيين".

وشدد على أن ما كشفه تقرير "فيسبوك" من "ممارسات الأجهزة في الضفة الغربية يتنافى وأصول العمل السياسي الوطني، ولا ينسجم مع الأجواء الوطنية المطلوب توفرها، خاصة ونحن في خضم العملية الانتخابية، ولا مع التوافقات الوطنية حول فتح حريات العمل السياسي".

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت أنها فككت شبكة مخترقين "تستخدمها أجهزة استخبارات السلطة الفلسطينية في محاولة للتجسس على صحفيين ونشطاء حقوقيين ومنتقدين لحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مضيفة أن "الشبكة التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها، استهدفت أفرادا في الأراضي الفلسطينية وسوريا، وبدرجة أقل في تركيا والعراق ولبنان وليبيا".