"سابقة عالمية".. إسرائيل والبحرين تتفقان على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم والجواز الأخضر

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أعلنت إسرائيل أنها أبرمت اتفاقية "غير مسبوقة" مع البحرين بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم والجواز الأخضر.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال مفاوضات بين وزيري الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي والبحريني عبداللطيف الزياني.

وشددت الخارجية الإسرائيلية على أن هذه الاتفاقية تمثل "سابقة عالمية وستسهم في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين"، مشيرا إلى أن أشكنازي تواصل مع الزياني وهنأه بهذا الإنجاز.

وصرح أشكنازي بأن "هذا الاتفاق غير المسبوق يظهر التغير التاريخي الذي حصل في الشرق الأوسط في الأشهر الماضية"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستبرم في غضون الأيام القادمة اتفاقيات مماثلة مع مزيد من الدول.

وتقضي الاتفاقية الجديدة بإعفاء المسافرين الذين خضعوا للتطعيم ضد كورونا من ضرورة دخول الحجر الصحي لدى وصول البلاد والسماح لهم بزيارة الأماكن التي يستلزم دخولها جواز السفر الأخضر.