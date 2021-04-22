living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. نشر آخر كلمات "ضابط مصري خائن" بعد تسهيله عملية اغتيال صديقه

22
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نشرت وسائل الإعلام المصرية أخر كلمات الضابط المصري الخائن، محمد عويس، الذي رصد تحركات صديقه الضابط ،محمد مبروك، لتسهيل عملية اغتياله.
 
وجاء نشر كلمات عويس مع تصدر مسلسل "الاختيار – 2" في مصر محركات البحث، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة من المسلسل والتي كشفت عن مساعدة محمد عويس لجماعة الإخوان في رصد تحركات صديقه محمد مبروك لاغتياله.
 
وتداول نشطاء "تويتر" آخر ما نشره عويس عبر صفحته الخاصة على موقع "فيس بوك"، والتي زعم بها أنه حزين على وفاة صديقه الشهيد محمد مبروك بعد اغتياله من جماعة الإخوان قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، الإرهاب لا دين له، الإسلام بريء منكم، يا حبيبي يا مبروك، يا صديقي وأخي ورفيق الحياة، لا نزكيك على الله ولكن نحتسبك من الشهداء".
 
مصر.. نشر آخر كلمات 
الضابط الخائن محمد عويس
وكانت قد ذكرت التحقيقات في القضية الشهيرة باسم "أنصار بيت المقدس" والتي تحمل رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، بأن عويس كان من الأصدقاء المقربين من محمد مبروك، كما أنه كان يستغل هذه الصداقة بمد العناصر التابعة لتنظيم "بيت المقدس" وجماعة الإخوان بمعلومات عن الضابط محمد مبروك والتي من خلالها سهَّلت الطريق لاغتياله.
 
وكان قد أصدر النائب العام المصري هشام بركات قرارا بإحالة عويس مع 207 شخصا آخر، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد قضت بإعدام عويس و36 آخرين، على رأسهم هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout