الجزائر تعلن رفض "التغييرات المنافية للدستور" بعد مقتل رئيس تشاد

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أعلنت الجزائر يوم الثلاثاء أنها تتابع "باهتمام كبير" الأحداث الأخيرة في تشاد إثر مقتل رئيسها إدريس ديبي متأثرا بإصابات أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن "الجزائر تدعو كل أبناء تشاد إلى التحلي بروح المسؤولية وانتهاج الحوار الذي يسمح لهم بتخطي هذه المحنة والحفاظ على السلم والاستقرار في البلاد".

وأكدت الجزائر "تمسكها الصارم بالمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي المتعلق برفض التغييرات المنافية للدستور".

وأعلن الجيش التشادي يوم الثلاثاء أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.