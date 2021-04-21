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نتنياهو مهاجما بينيت: يمنع إقامة حكومة يمين لأسباب شخصية

21
APRIL
2021
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعيم حزب "يمينا" نفتالي بينيت، معتبرا أنه "يمنع إقامة حكومة يمين لأسباب شخصية وليست أيديولوجية".
 
وفي مؤتمر صحفي، قال نتنياهو إن "الانتخابات الأخيرة أثبتت Hن الجمهور يريد حكومة يمين، وأن الأسباب لتعثر إقامة هذه الحكومة شخصية وليست أيدلوجية". 
 
واعتبر أن "الحل الوحيد للمأزق السياسي بإسرائيل هو المصادقة على مشروع قانون حزب (شاس) وإقامة انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أن "هناك أغلبية كبيرة تؤيد هذا الاقتراح".
 
وأضاف نتنياهو: "بينيت، للأسف يقوم بمفاوضات مزدوجة".
 
وتابع: "فقط بسبب الطموح الشخصي لأن يصبح رئيسا للحكومة مع 7 مقاعد هو لا يتيح لي إقامة حكومة".
 
وأردف:"هناك فرضيتان، الأولى إقامة حكومة يسار مع ورقة توت يمينية - لابيد، ميرتس والمشتركة، وهذا بشكل معاكس جدا للالتزام الذي قدمه غدعون ساعر ونفتالي بينيت بفترة الانتخابات".
 
وأضاف أن "الفرضية الثانية هي إقامة حكومة يمين مستقرة تصمد لأربع سنوات بعد الانتخابات السريعة لرئاسة الحكومة، حتى يختار الجمهور، من يريد أن يكون رئيسا للحكومة".
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