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إسرائيل تستعد لجولة تطعيم ثانية ضد كورونا بغضون 6 أشهر

21
APRIL
2021
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تنفيذ جولة تطعيم ثانية ضد مرض كوفيد-19 في غضون ستة أشهر، وتتوقع أن تكون الهيئات الصحية المسؤولة قد وافقت عندئذ على تطعيم الأطفال بلقاحات مضادة للمرض.
 
 
وجرى تطعيم نحو 81 في المئة من الإسرائيليين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، وهم المؤهلون للحصول على لقاح فايزر في إسرائيل، بجرعتي اللقاح في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.
 
وقالت إسرائيل إنها تخطط لإعطاء لقاحات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما بموجب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية. وطلبت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك تصريحا طارئا من إدارة الغذاء والدواء في وقت سابق هذا الشهر لاستخدام لقاحهما في تطعيم هذه الفئة العمرية.
 
وقال نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون الثلاثاء إن إسرائيل اتفقت مع فايزر ومودرنا على شراء 16 مليون جرعة إضافية لسكانها الذين يقدر عددهم بنحو 9.3 مليون نسمة، مضيفا "نخطط لحملة تطعيم أخرى في غضون ستة أشهر".
 
وتابع "استعدوا لو تريدون، وجهزوا الأطفال أيضا لأننا نقدر أنه بحلول ذلك الوقت ستكون قد تمت الموافقة على لقاحات للأطفال".
 
ويقول خبراء عديدون إن تطعيم الأطفال والشباب يعتبر خطوة حاسمة نحو بلوغ مناعة القطيع وترويض الجائحة. وتقول شركة فايزر إن لقاحها آمن وفعال وينتج استجابات قوية للأجسام المضادة لدى من تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إن "من المرجح" أن يحتاج من تلقوا التطعيم لجرعة ثالثة معززة من لقاح الشركة المؤلف من جرعتين في غضون 12 شهرا وقد يحتاجون إلى جرعات سنوية.
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