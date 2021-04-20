الأردن.. إصابة ضابط أثناء اشتباك مع مهربين على الحدود مع سوريا

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أصيب أحد ضباط قوات حرس الحدود الأردني أثناء إحباط محاولة تسلل مجموعة من المهربين من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة.

وقال مصدر عسكري في الجيش الأردني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (بترا) إنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم إخلاؤه إلى المدينة الطبية وحالته مستقرة".

وأشار إلى "مقتل أحد المتسللين وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري". وأضاف أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".