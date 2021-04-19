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الممرض البطل.. أنقذ 3 أشخاص من الموت بعد توقف قلوبهم

19
APRIL
2021
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محمود النجار، ممرض مصري كان يتواجد داخل القطار، الذي خرج، عشية الأحد، عن القضبان في منطقة "كفر الحصة"، وخلف عددا من الوفيات والمصابين.

ويحكي النجار لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "الموقف كان صعبا للغاية، كنت عائدا من القاهرة للمنصورة في قطار الواحدة والثلث ظهرًا، وقبل أن ندخل بنها تقريبًا عند مول العابد حدثت الحادثة في ثوان معدودة".

وتابع النجار: "القطار كان يسير بشكل منضبط حتى محطة شبرا الخيمة ولم يقف سوى 5 دقائق تقريبًا، فالحادثة تمت في الساعة الثانية إلا عشر دقائق، العربات المكيفة فكّت ولم تعد لمكانها ونامت في الأراضي الزراعية، وعدد كبير من العربات وقفت ثم عادت مرة آخرى غير أن أول 3 عربات هي من ظلت في آمان".

وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من الحادث (بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي).

وأكد مجاهد أنّ وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد توجّهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفيات.

ويحكي طالب الامتياز في معهد تمريض القصر العيني لحظات الرعب لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "كان هناك عدد من المواطنين يمكثون في أماكن الشنط وعند الحادثة سقطوا على المتواجدين في الأسفل، الجميع كانوا وكأنهم يطيرون ويخبطون في المتواجدين حولهم، وأطفال ونساء كانوا يصرخون، ويطلبون النجدة".

ويشير النجار: "بسبب دوري وتمرسي في التمريض قمت بعمل تنفس صناعي لعدد من الحالات الخطرة التي توقف قلبها أثناء الحادث وكانت تصارع الموت، ثلاثة منهم استطعت أن أعيدهم للحياة مرة آخرى".

وأردف: "فور أن أفقتهم وعادوا لوعيهم مرة أخرى قام عدد من المتواجدين بمساعدتي بمناولتهم المياه وعمل الإسعافات البسيطة التي طلبتها منهم، وحينها كانت سيارات الإسعاف قد قدمت وقاموا بحمل الحالات والإسراع بهم على المستشفيات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث القطار.

 

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