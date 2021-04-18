living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زلزال يضرب إيران وسكان الكويت يشعرون به

18
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم بوشهر جنوبي إيران، الأحد، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حسبما قال التلفزيون الرسمي.
 
وذكر التلفزيون الرسمي أن "الزلزال ضرب منطقة بندر جناوه في الإقليم صباح الأحد. لم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن"، مضيفا أنه "تم إرسال فرق من الهلال الأحمر الإيراني إلى المنطقة".
 
وذكر التلفزيون أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
 
ويضم إقليم بوشهر محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، وقال مسؤول حكومي لـ"رويترز" إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار بالمحطة.
 
وفي الكويت سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل هزة أرضية بلغت قوتها 5.08 على مقياس ريختر، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
 
وقالت الشبكة إن مركز الهزة كان على بعد 90 كيلومترا شمال غربي بوشهر في إيران، و250 من مدينة الكويت.
 
وأضاف المصدر ذاته أن الهزة التي حدثت في التاسعة وأربعين دقيقة صباح الأحد بالتوقيت المحلي، قد تزامنت مع هزتين محليتين بقوة 2.8 و2.7 درجة على مقياس ريختر.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout