living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرار إسرائيلي بالتحرر من الكمامات في الأماكن الخارجية

16
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت السلطات الإسرائيلية أن وضع الكمامات الواقية من فيروس كورونا لن يكون إلزاميا في الأماكن الخارجية في إسرائيل اعتبارا من الأحد، وذلك في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة لكبح جائحة كوفيد-19.
 
وكانت إسرائيل واحدة من أوائل الدول التي فرضت في ربيع العام 2020 وضع كمامات في الأماكن العامة. لكنّ المعطيات تغيّرت في الأسابيع الأخيرة بفضل حملة تطعيم واسعة النطاق أتاحت إعطاء جرعتين من لقاح فايزر/بايونتيك لأكثر من نصف (53%) سكانها البالغ عددهم 9,3 ملايين.
 
وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين في بيان إنّ "الكمامات مصنوعة لحمايتنا من جائحة فيروس كورونا. لكن بما أنّ الخبراء استنتجوا أنّ الكمامة ليست ضرورية في الأماكن الخارجيّة، قرّرتُ رفع (الالتزام بوَضع) الكمامة".
 
وأشار إلى أنّ "معدّل العدوى منخفض جدًا في إسرائيل بفضل نجاح حملة التطعيم، ويمكن تاليًا تخفيف الإجراءات"، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنّ وضع الكمامة يبقى إلزاميًا في الأماكن العامّة المغلقة مثل مراكز التسوّق على سبيل المثال.
 
وأطلقت إسرائيل في ديسمبر حملة تطعيم طموحة بعد إبرامها اتفاقية مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فايزر".
 
ونصت الاتفاقية على تزويد إسرائيل بحاجتها من اللقاحات في مقابل تقديمها بيانات حول فعالية التطعيم وآثاره.
 
ودفع انخفاض الإصابات، السلطات إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المطاعم والحانات والشواطئ.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout