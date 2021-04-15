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العراق.. ضبط ورشة تفخيخ لتنظيم "داعش" في نينوى

15
APRIL
2021
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط "ورشة تفخيخ" لتنظيم "داعش" في تلعفر بمحافظة نينوى.
 
وقالت الاستخبارات في بيان لها إن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود أحد المنازل في منطقة الكفاح الجنوبي التابعة لقضاء تلعفر يستخدم كورشة للتفخيخ".
 
وأضافت أنه "على إثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالاشتراك مع قوة من لواء المشاة 73 بالتحرك نحو الهدف ومداهمة المكان".
 
وأكدت أنه "تم ضبط طن ونصف من مادة الكبريتيك، و200 طلقة عتاد عيار 12.5 ملم، و200 طلقة BKC، و150 طلقة عتاد عيار 14.5 ملم، و15 قذيفة هاون مختلفة، و10 قذائف عيار 57 ملم".
 
وأضافت أنه "تم ضبط 9 قذائف مدفع 155 ملم، و3 عبوات ناسفة محلية الصنع، بالإضافة إلى رمانة قاذفة وركيزة هاون"، مشيرة إلى أنه تم رفع المواد وتفجيرها.
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