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الجزائر... هزة أرضية جديدة تضرب ولاية بجاية

14
APRIL
2021
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سجل المركز الجزائري لعلم الفلك ورصد الزلازل، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بشدة 3.2 درجة على سلم ريختر في ولاية بجاية شمال شرقي البلاد.
 
وحسب المصدر ذاته، فإن الهزة سجلت عند الساعة التاسعة و7 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، وحدد مركزها بـ31 كلم شمال شرق رأس كاربون.
 
وأصدر والي المدينة قرارات بمنع حركة المركبات وتنقل الرجلين عبر الطريق المؤدي إلى رأس كاربون، التي كانت مركز الزلزال الأخير إلى غاية زوال خطر الهزات الارتدادية.
 
وجاء في بيان للولاية: "أمضى السيد الوالي قرار يتضمن منع حركة مرور جميع المركبات والدراجات النارية وتنقل الرجلين عبر الطريق المؤدي إلى رأس كاربون Cap Carbon وزيڤواد les Aiguades ببلدية بجاية، إلى غاية عودة الوضع إلى حالته الطبيعية وزوال كل عوامل الخطر".
وأضاف البيان: "يستثنى من هذا الإجراء المجاورين لهذه المناطق ‏ومختلف المركبات التابعة للهيئات والمؤسسات العمومية ووحدات التدخل والإسعاف للحماية المدنية".
  
يذكر أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب في نهاية الشهر الماضي، ولايتي بجاية وجيجل شرقي الجزائر، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وانهيار جزئي لمبانٍ قديمة.
 
وحدد مركز البحث في الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء مركز الهزة على بعد 28 كم شمال شرقي منطقة رأس كاربون.
 
حينذاك شعر بالهزة سكان 12 ولاية، شرقي ووسط البلاد، وفق ما أفادت به وزارة الحماية المدنية، فيما سجلت في بجاية حالات هلع وسط السكان وخروج من المنازل.
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