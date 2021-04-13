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المغرب.. الشرطة تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباط

13
APRIL
2021
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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينتي الرباط وطنجة المغربيتين من تحديد مكان تواجد قاصرين يبلغان من العمر 16 عاما، اختفيا في ظروف مشكوك فيها.
 
المغرب.. الشرطة تفك لغز اختفاء قاصرين في الرباطحقوقيون مغاربة يدقون ناقوس الخطر بشأن قضية "اغتصاب الأطفال"
وأشارت مصادر أمنية إلى أن "بلاغا وصل إلى مصالح الأمن بمدينة الرباط الأربعاء الماضي حول اختفاء طفل وطفلة، بعد مغادرتهما المؤسسة التعليمية التي يدرسان بها، دون أن يتم الاهتداء إلى مكان تواجدهما".
 
أضافت: "الاختفاء استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد مكان تواجد القاصرين بمدينة طنجة مساء أمس الأحد، قبل أن يتم استرجاعهما في صحة جيدة ودون أن يكونا تعرضا لأي اعتداء".
 
وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث على أن يتم استدعاء القاصرين والاستماع لهما بحضور أولياء أمورهما من قبل فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، بهدف تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مقر سكنهما بمدينة الرباط، وبيان الغرض من التوجه إلى مدينة طنجة.
 
وشددت الشرطة على أن الهدف من التحقيق، هو "التأكد فيما إذا كانت لهذه المغادرة الطوعية أي شبهة غير طبيعية".
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