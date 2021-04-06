وأكد أنه "تم التعامل مع الموقف باحترافية، بواسطة قاطرات الهيئة، حيث استأنفت السفينة عبورها بالقناة بعد إصلاح العطل من جانب طاقم السفينة"، منوها إلى عدم تأثر حركة الملاحة بهذا العطل المفاجئ بمحرك السفينة، وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

ووجه ربيع "رسالة طمأنة"، بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مشددا على "امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال".

وأضاف: "هذا علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد".

وأهابت الهيئة العامة لقناة السويس، بكافة وسائل الإعلام "تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة".