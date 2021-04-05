جريمة مروّعة.. قتل ابن عمه لهذا السبب!

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قتل مصري ابن عمه بطريقة مروعة بسبب تعديه على والدته.



وفي تفاصيل الجريمة التي وقعت في محافظة الدقهلية شمال البلاد، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بوفاة شخص في منزله. بعدها توجّهت الأجهزة الأمنية الى مكان الحادثة، ليتم العثور على جثة مزارع فيها جروح قطعية بالجسم.



ومن خلال التحقيقات، تبيّن أن ابن عم الضحية هو وراء هذه الجريمة. ولفتت المعلومات الى أن الجاني قتل الضحية طعناً بآلة حادة في صدره بعد نشوب مشاجرة بينهما، لتعدي المجني عليه على والدة ابن عمه بالضرب بسبب خلافات.



وتمكّنت الشرطة من القبض على الجاني الذي اعترف بفعلته.