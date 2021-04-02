الجزائر.. الحكم بالسجن 16 سنة على عميد بارز في الجيش

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أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة البليدة الجزائرية، مساء الخميس، حكما بالسجن لمدة 16 سنة في حق العميد واسيني بوعزة الذي شغل سابقا منصب المدير العام للأمن الداخلي.

ووجهت للعميد بوعزة تهم تتعلق بـ"الثراء غير مشروع ومخالفة القانون العسكري والتزوير".

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 10 سنوات في حق ضابطين عسكريين آخرين، و15 سنة حبسا نافذا في حق عقيد في الجيش.

وكان وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة حبسا في حق المتهمين المذكورين.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنهى مهام بوعزة في منتصف أبريل 2020، وعين بدلا منه اللواء عبد الغني راشدي.

وبعد ذلك بأيام، جرى اعتقال اللواء بوعزة، وأودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.