تونس.. عملية استباقية لتحييد قيادي في تنظيم "أجناد الخلافة"

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نفذت وزارتا الداخلية والدفاع الوطني التونسيتان عملية استباقية فنية بجبل المغيلة بين ولايتي القصرين وسيدي بوزيد شاركت فيها وحدات من الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني والوحدة المختصة للحرس الوطني ووحدات من جيش البر.

وقد تم خلال هذه العملية القضاء على أحد العناصر الإرهابية ويدعى "حمدي ذويب" التابع لتنظيم يطلق على نفسه اسم "أجناد الخلافة" وحجز سلاح من نوع شتاير، وفق بلاغ لوزارة الداخلية

ويعتبر هذا الإرهابي من العناصر القيادية صلب تنظيم "أجناد الخلافة" التابع لما يسمى بتنظيم "داعش" حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني في جبل السلوم بإقليم القصرين من القضاء على عنصر إرهابي برفقة بزوجته (الحاملة لجنسية أجنبية) والتي فجّرت نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن مقتلها ومقتل ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة.